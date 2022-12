Diese Handelswoche hat es in sich: die Daten zur Inflation am Dienstag, die Fed-Entscheidung mit anschließender Pressekonferenz von Jerome Powell am Mittwoch - und am Freitag dann der große Verfall mit einem Volumen von 3,7 Billionen Dollar! Der Leitinex S&P 500 absolvierte die schwächste Woche seit September - die Anstiege nach der Rede von Jerome Powell sind mehr als verpufft. Blickt man auf Charts und Indikatoren, spricht vieles für eine Erholung des US-Dollars und einen Anstieg der Renditen - und das bedeutet nach derzeitiger Logik schwächere Aktienmärkte! Ob dieses Szenario nach den Daten zur US-Inflation eintritt, oder erst nach der Fed-Entsheidung, oder sogar erst mit der Pressekonferenz - wir werden es sehen..

Diese Handelswoche hat es in sich: die Daten zur Inflation am Dienstag, die Fed-Entscheidung mit anschließender Pressekonferenz von Jerome Powell am Mittwoch - und am Freitag dann der große Verfall mit einem Volumen von

Disclaimer