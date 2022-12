CLARK Group übernimmt UB Partner

Frankfurt / Zofingen (ots) - Die CLARK Group (https://www.clarkgroup.io/) , ein

führendes europäisches Insurtech, nimmt ab heute UB Partner

(https://ubpartner.ch/) , ein klassisches Allfinanz-Unternehmen aus Zofingen, in

seine Ränge auf. Die Übernahme ermöglicht es dem Unicorn mit Hauptsitz in

Frankfurt am Main, weiter zu wachsen und seine Präsenz innerhalb Europas und in

der Schweiz zu stärken. Der Zusammenschluss mit UB Partner erweitert das

Portfolio der Gruppe um ein führendes Maklerunternehmen im Schweizer Markt.



Großer Schritt für weiteres Wachstum im Schweizer Versicherungsmarkt