Fachkräfte gewinnen - Warum Unternehmen gerade jetzt handeln müssen und wie man sie gewinnt (FOTO)

Braunschweig (ots) - Gut ausgebildete Fachkräfte sichern Unternehmen aller

Branchen einen Vorsprung durch Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum.

Früher waren es Innovationen und Maschinen, die den Unterschied gemacht haben:

Heute sind es die Fachkräfte und die richtige Führung der Mitarbeiter. Umgekehrt

bedeutet dies: Wer keine Fachkräfte hat, wird der Konkurrenz hinterherlaufen und

langfristig keine Grundlage für die Zukunft haben.



Laut der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts melden fast die Hälfte aller

Unternehmen deutschlandweit eine Beeinträchtigung ihrer Geschäfte, weil

Fachpersonal fehlt. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

stellt die Fachkräftegewinnung angesichts der krisengeschüttelten Welt und des

demografischen Wandels eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte

für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dar.





Um überleben zu können, müssen die Unternehmensverantwortlichen jetzt handelnund können nicht darauf warten, bis politische Entscheidungen und Strategiengreifen. Um die passenden Kandidaten und Kandidatinnen zu finden, lohnt es sich,kurz in die menschliche Psyche einzutauchen. Das renommierte Gallup-Institutuntersucht jährlich den Engagement Index, den Grad der emotionalen Bindung vonMitarbeitenden an den Arbeitgeber. Der aktuelle Bericht sagt aus, dass es nochnie so viele wechselwillige Mitarbeiter*innen gab wie derzeit. Nur ca. 17 %fühlen sich emotional gebunden, die verbleibenden 83 % sind für einen Jobwechseloffen. Die wenigsten davon suchen jedoch aktiv, man spricht deshalb von passivoder latent Suchenden. Diesen Personenkreis erreicht man nicht mehr überPrintanzeigen, Jobmessen oder Online-Stellenportale. Der moderne Mensch ist esdurch Amazon , Netflix & Lieferando gewohnt, dass die Dinge des Alltags zu Ihmkommen.Eine wertschöpfende Strategie zur Fachkräftegewinnung im Mittelstand ist es, denRecruiting-Prozess in professionelle Hände auszulagern. Die zentrale Frage istdennoch, wo und wie man schnell Manpower findet. "Man muss die Fachkräfte genauda erreichen, wo sie sich bereits jetzt online aufhalten," weiß GeschäftsführerGordon Kröhl von der Beratungsfirma LK aus Erfahrung. "Dabei helfenhocheffizientes Arbeitgeberbranding, gezielte Social-Media-Kampagnen undhochwertige Videografie. Essenziell sind außerdem tiefe Branchenkenntnisse undInsiderwissen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem suchenden Unternehmenreicht allerdings nicht aus, sondern man muss auf die genauen Bedürfnisse derMenschen in den Bewerbungsgesprächen eingehen. Von der Außendarstellung desUnternehmens, der Arbeitgeber Benefits, der Bewerbungsgespräche und derArbeitsverträge muss sich eine Frage wie ein roter Faden im Prozess durchziehen:Was sind die Bedürfnisse meines zukünftigen Mitarbeiters?Diese Aussage stimmt mit dem Statement des ehemaligen Chefs der Bundesagenturfür Arbeit, Detlef Scheele, überein: Der Arbeitsmarkt hat sich zu einemArbeitnehmermarkt entwickelt. Das bedeutet für Unternehmen: Sie müssen sich derverändernden Arbeitswelt anpassen und Arbeitsbedingungen so attraktiv gestalten,um Fachkräfte zu finden, zu binden und zu begeistern.