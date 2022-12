BERLIN (dpa-AFX) - Die Protest- und Sabotageaktionen radikaler Klimaschützer sind in den vergangenen zwei Jahren mehr als zwei Dutzend Mal im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) besprochen worden. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage mitteilte, wurden zwischen Anfang Dezember 2020 und Ende November 2022 in 28 Sitzungen des Gremiums Aktionen der Gruppierungen "Extinction Rebellion" und "Letzte Generation" thematisiert.

Gestellt hatte die Frage die Obfrau der Linksfraktion im Innenausschuss des Bundestages, Martina Renner. Sie kritisierte, dass man sich auf dieser Ebene zu den Aktionen der Klimaschützer deutlich häufiger ausgetauscht habe als in den Jahren zuvor zur rechtsextremistischen Gruppen "Nordkreuz". Sie sagte, dieser "unverhältnismäßige Fokus geht völlig an der aktuellen Bedrohungslage vorbei und zeugt von einer gefährlichen Schwerpunktsetzung der Behörden: "Der Feind steht nach wie vor links."