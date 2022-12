Universität Tokio und Sekisui House beginnen gemeinsame Forschung zu Biodiversität und Gesundheit

TOKIO, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Graduiertenschule für Agrar- und Biowissenschaften (GSALS) der Universität Tokio und Sekisui House, Ltd. haben am 1. Dezember 2022 ein gemeinsames Forschungsprojekt zum Thema Biodiversität und menschliche Gesundheit auf den Weg gebracht. Dabei soll der Nutzen von Biodiversität und städtischer Natur für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen untersucht werden. Es handelt sich um die weltweit erste Initiative, die umfassend erforscht, welche Auswirkungen die Interaktion mit der nahegelegenen Natur eines artenreichen Gartens auf die Gesundheit der Bewohner und deren Einstellung und Verhalten gegenüber der Natur hat.

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106932/202211300572/_prw_PI2fl_4Y29VRG2.png

Das Laboratory of Conservation Ecology (*1), Department of Ecosystem Studies, GSALS an der Universität Tokio erforscht die Erhaltung der Biodiversität in Städten und das Management von Ökosystemleistungen (den Vorteilen, die Ökosysteme der menschlichen Gesellschaft bieten). Das Labor untersucht seit 2016 die Beziehung zwischen Natur und menschlicher Gesundheit, und seine Forschung zeigt, dass die Interaktion mit der Natur zu einer Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen führen kann. Die Frage, wie diese gesundheitlichen Vorteile von der Qualität und nicht von der Quantität der Natur abhängen könnten, ist jedoch noch nicht untersucht worden.

Im Jahr 2020 untersuchte das Labor, wie sich zwei verschiedene Möglichkeiten der Interaktion mit der Natur – die Häufigkeit der Nutzung von Grünflächen und der Blick auf Grünflächen aus den Fenstern der Häuser – auf die psychische Gesundheit von Stadtbewohnern auswirken (Selbstwertgefühl, Lebenszufriedenheit, Glück, Symptome von Depression/Angst und Einsamkeit). Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass nicht nur Menschen, die häufig Grünflächen nutzen, sondern auch diejenigen, die in Häusern mit Ausblick ins Grüne wohnen, von einer besseren psychischen Gesundheit berichten (*2). Das deutet darauf hin, dass die Menschen von der Wirkung der Natur auf ihre Psyche auch dann profitieren können, wenn sie sich nicht physisch in Grünanlagen aufhalten.