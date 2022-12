FRANKFURT (dpa-AFX) - Im deutschen Nebenwerte-Bereich haben am Montag die Aktien von Va-Q-Tec wegen einer sich anbahnenden Übernahme einen Kurssprung hingelegt. Die Titel des Unternehmens, das sich auf Transport-Thermoboxen spezialisiert hat, zogen um 43 Prozent an und näherten sich mit 25,50 Euro dem beabsichtigten Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT, der wohl 26 Euro bieten wird.

Va-Q-Tec hatte am Freitag kurz nach Börsenschluss verkündet, dass voraussichtlich eine Zusammenschlussvereinbarung mit EQT abgeschlossen wird. Beabsichtigt ist dabei wohl auch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre gegen Zahlung einer Barleistung in Höhe von 26 Euro. Die Analysten von Kepler Cheuvreux setzten am Montag gleich ihr Kursziel auf dieses Niveau fest und gaben ihre Kaufempfehlung auf, während sich der Kurs diesem Niveau näherte.

Die sich abzeichnende Offerte liegt zwar deutlich über dem Niveau der vergangenen Monate, aber auch weit unter dem Rekordhoch vom November 2020, als sich mit dem Biontech -Impfstoff gerade ein Hoffnungsschimmer in der Pandemie zeigte. Damals wurde Va-Q-Tec mit seinen Thermoboxen als Profiteur der anspruchsvollen Anforderungen gesehen in Bezug auf die Kühlung des Vakzins beim Transport. In der Spitze waren 53 Euro bezahlt worden./tih/ajx/mis