Wirtschaft Software für Wohngeld-Plus-Anträge in NRW erst im April fertig

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Drei Wochen vor der Verdreifachung des Empfängerkreises beim Wohngeld haben die Städte in NRW immer noch nicht das komplette Instrumentarium, um die Antragsflut zu bewältigen. Das geht aus einem Dokument des Städte- und Gemeindebunds NRW hervor, über das die "Rheinische Post" berichtet.



In dem Schreiben des kommunalen Spitzenverbands informiert Dezernent Rudolf Graaff die Bürgermeister über den aktuellen Stand: "Der neue Onlineantrag ist noch nicht fertiggestellt. An seiner Fertigstellung wird nach Aussage des Ministeriums mit dem Ziel gearbeitet, ihn im Frühjahr 2023 zu starten und dann in das Wohngeldverfahren einzubinden." Wie laut Zeitung aus einer zusammenfassenden Information des Kommunalministeriums für die Wohngeldstellen hervorgeht, ist das sogenannte Fachverfahren, also die Software zur automatischen Bearbeitung der Anträge, ebenfalls noch nicht fertig.