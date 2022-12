NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 87 auf 98 Euro angehoben. Der Konsumgüterhersteller sei nicht mehr so abhängig von La Prairie wie früher, auch wenn die Luxusmarke immer noch entscheidend für das Konzernwachstum sei, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sei Beiersdorf eine besser als erwartete Trendwende gelungen. Sie hoffe auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung, bleibe mit Blick auf das ehrgeizige Margenziel des Unternehmens aber noch vorsichtig./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 01:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 01:26 / EST

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 107,1EUR gehandelt.