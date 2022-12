Tronsmart bringt Bang SE-Party-Lautsprecher mit 24 Stunden Spaß auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mit Beat-getriebenem Lichteffekt zum Anheizen

von Partys



Der Ruf von Tronsmart beruht auf den Party-Lautsprechern, den außergewöhnlichen

Bang SE. Als Teil der Tronsmart Bang-Serie garantiert Bang SE eine 24-stündige

Spielzeit mit einer beeindruckenden Lichtshow.



Tronsmart Bang-Serie





Die Bang-Serie von Tronsmart ist ein Hit unter den Party-Lautsprechern. Sieumfasst die Modelle Bang, Bang Mini und das auffälligste Modell, Bang SE.Der Tronsmart Bang SE ist für den Einsatz im Freien konzipiert und verfügt übereine beeindruckende, helle Stereosystemleistung von 40 Watt bei einem sehrgeringen Gewicht von etwa 2 kg. Dank seiner beiden3,1-Zoll-Vollbereichs-Treibereinheiten bietet er eine außergewöhnlicheKlangqualität mit einem lauten und klaren Sound.Um den Klangbereich noch weiter zu verbessern, verfügen dieBluetooth-Lautsprecher von Tronsmart über SoundPulse, das die Klangwiedergabeintensiviert und sogar einen Algorithmus zur Bassverstärkung mitbringt, der fürkräftige Bässe sorgt.Genuss auf ganzer LinieMöchten Sie Ihre Party mit einem Lautsprecher aufpeppen, der den Raum in eineTanzfläche verwandelt? Der Bang-SE-Lautsprecher ist genau dafür da! Geben Siedem Leben einen Soundtrack mit den Bang-SE-Lautsprechern. Mit der Sound- undLichtshow sorgen Sie dafür, dass jede Party zum Erfolg wird. Der integrierteGriff und der abnehmbare Trageriemen sorgen dafür, dass Sie den Bang SE überallmitnehmen können.Tragbarer Partylautsprecher für drinnen und draußenTronsmart hat das Design seiner Lautsprecherserie mit einer besserenTragbarkeit, Anwendbarkeit und Unterhaltung erneuert. In Anbetracht dessen gibtes nichts Besseres als den Bang SE, welcher wasserdicht gemäß IPX6 ist und somitgegen Staub, Spritzwasser und andere Flüssigkeiten geschützt ist. Das bedeutet,dass der Lautspecher sicher in staubigen und feuchten Umgebungen zum Einsatzkommen kann.Der Bang SE ist mit einem Akku ausgestattet, der bis zu 24 Stunden Spielzeitverspricht. Außerdem verfügt er über eine Powerbank-Funktion zum Aufladen vonMobiltelefonen. Darüber hinaus ist das Stereo-Paar mit seinem lauteren undbreiteren Klangfeld eine ausgezeichnete Wahl für ein Heim-Audiosystem.Der tragbare Party-Lautsprecher Bang SE mit 40 Watt ist bereits mitFrühbucherrabatt auf der Tronsmart-Website (https://www.tronsmart.com/exclusive-offer-for-bangse.htm?utm_source=PR&utm_medium=PRNewswire&utm_campaign=BangSE)erhältlich. Weitere Einzelheiten und das vollständige Angebot an Lautsprechernfinden Sie auf der Produktseite (https://bit.ly/3UKZHIK) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965389/Tronsmart_Bang_SE_Portable_Party_Speaker.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tronsmart-bringt-bang-se-party-lautsprecher-mit-24-stunden-spaW-auf-den-markt-301699775.htmlPressekontakt:Ella Gao,mkt1@tronsmart.com,+86-15773233196Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137507/5391995OTS: Tronsmart