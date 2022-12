PwC Deutschland beteiligt sich an österreichischer ToolSense GmbH

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - PwC Deutschland investiert inIIoT-Wachstumsunternehmen ToolSense / PwC Deutschland ist Lead-Investor einerSerie-A-Finanzierungsrunde / Die Investorenrunde beteiligt sich mit einemGesamtvolumen von rund acht Millionen Euro; rund zwei Drittel kommen von PwCDeutschland / Das Wiener Wachstumsunternehmen ToolSense GmbH bietet Lösungen zurProzessdigitalisierung von Geräten, Anlagen und Maschinen an / Mit derBeteiligung unterstreicht PwC Deutschland die Position als Wachstumsinvestor undInnovationspartner für die digitale Transformation der IndustrieDie Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland beteiligtsich über ihre Beteiligungsgesellschaft PwC Holdings Germany GmbH mit einerMinderheitsbeteiligung an der ToolSense GmbH. Mit rund 30 Mitarbeitenden hatsich das Wachstumsunternehmen auf die Entwicklung einerAsset-Operations-Plattform und IoT-Lösungen zur Digitalisierung von Maschinen,Geräten und Anlagen spezialisiert. Mithilfe von ToolSense werden Unternehmenbefähigt, ihre Geräte, Anlagen und Maschinen zentral zu verwalten undServiceprozesse digital und effizient abzuwickeln. Damit setzt ToolSense einenneuen Standard in asset-intensiven Branchen und ermöglicht eine Steigerung derProduktivität und der Nachhaltigkeit seiner Kunden. DieSoftware-as-a-Service-Lösung ist intuitiv bedienbar und ermöglicht einestrukturierte Organisation. Vom Asset-, über das Wartungsmanagement bis hin zuAnalysen und Berichten bildet die Technologie den gesamten Prozessablauf derGeräte, Maschinen, Betriebsmittel und Anlagen digital und vereinfacht ab.Neben den Bestandsinvestoren Matterwave Ventures, die mit ihrem btov IndustrialTechnologies Fund beteiligt sind, dem aws Gründerfonds und der Dr. Georg HoblikGmbH, investieren in dieser Finanzierungsrunde auch die PlanRadar Gründer undCo-CEOs, Sander Van de Rijdt und Ibrahim Imam."Digitalisierung ist für nahezu alle Unternehmen eine Notwendigkeit, um imheutigen Marktumfeld bestehen zu können. Oftmals stellt sich jedoch die Fragenach dem Ausgangspunkt und sinnvollen Investitionen, die schnellen, positivenErfolg versprechen. ToolSense bietet hier eine einfache und ganzheitliche Lösungan, die Antworten liefert", so Matthias Odrobina, Geschäftsführer der PwCHoldings Germany GmbH. "Mit dieser Beteiligung ergänzen wir sinnvoll unserPortfolio, erhalten Einsichten aus einem ganz neuen Blickwinkel, was die ThemenSmart Assistance und Asset-Operations angeht und stärken unser Ökosystem rund umdie industrielle Digitalisierung. Damit schaffen wir Synergieeffekte und treibendie Digitalisierung in Deutschland und Europa weiter voran", ergänzt Odrobina.