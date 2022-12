BMW-Fahrer aufgepasst - Bosch-Dokumente belasten BMW!

Erst kürzlich veröffentlichte Dokumente des Automobilzulieferers Bosch enthalten eine Auflistung von Software-Funktionen, die als kritisch gelten und womöglich gegen Behörden-Bestimmungen verstoßen. Zudem wurde tabellarisch aufgeführt, welche Funktionen für welche Automobilhersteller programmiert wurden. Darunter findet sich auch der Hersteller BMW.

Die internen Papiere, die erst vor wenigen Wochen an die Öffentlichkeit gelangt sind, enthalten Funktionsbezeichnungen sowie jeweils technische Hinweisen. Die Dokumente geben Auskunft über die Namen der Funktionen, die Beschreibung der Funktionalitäten und Erklärungen zur sogenannten potentiell kritischen Verwendung.

Ein Überblick - Das sind zehn kritische Funktionen bei BMW!

1. SCRFFC_Main

2. SCR online dosing

3. SCRLdG_Main

4. SCR-Füllstandsregler

5. Abgasheizen (EGTCond_HtgCond)

6. NSC-Regeneration altersabhängig

7. Regenerationsabbruch thermischer Bauteilschutz

8. Deaktivierung ND-AGR

9. Sammelfehlerpfade für Bosch-Nox-Sensoren

10. Rollenmodus in DCU

Bei der zuletzt aufgelisteten Funktion ist unter potentiell kritischer Verwendung notiert, dass die notwendige Rollenbetriebserkennung missbräuchlich verwendet werden könnte.

Geschädigte BMW-Fahrer haben nun im Zuge des Diesel-Abgasskandals den Vorteil, dass sie die internen Funktionsbezeichnungen nennen können und ihre Schadensersatzansprüche schlüssig darlegen können. Die Erfolgschancen der Kläger haben sich dadurch weiter erhöht.

