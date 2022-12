Den Schreibern des Mittelalters auf der Spur

ST. Pölten, Österreich (ots/PRNewswire) - Forschungsprojekt der FH St. Pölten

ordnet Handschriften den Urhebern zu



Klöster verfügen über umfangreiche Sammlungen mittelalterlicher Handschriften.

Es gibt meistens keine Hinweise darauf, wie viele Schreiber in einem Kloster

tätig waren, ob diese zwischen Klöstern wechselten und wie die Schreibstuben

organisiert waren.



Ein Forschungsprojekt unter der Leitung der FH St. Pölten unterstützt die

historische Forschung und identifiziert mittels künstlicher Intelligenz Kopisten

von Manuskripten aus dem 12. Jahrhundert in der Bibliothek des Stifts

Klosterneuburg.





Die klassische manuelle Schreibstilanalyse erfolgt bisher durch Expert*innen undist ein langwieriger und zeitaufwendiger Prozess."Es gibt Ansätze, die Handschriften mittelalterlicher Schreiber durchmaschinelles Lernen zu identifizieren. Diese sind jedoch für großeTextsammlungen nicht verwendbar. Es geht hier um zehntausende Seiten", sagtMarkus Seidl, vom Institut für Creative\Media/Technologies an der FH St. Pölten,der das Projekt leitet und mit seinem Team ein Verfahren entwickelt hat, damitdie automatische Analyse auf große Mengen von Manuskripten angewendet werdenkann.Mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wird die großeMenge an Seiten rascher analysiert. Dabei geht es nicht darum, einzelneSchreiber als Personen oder mit Namen zu identifizieren, aber festzustellen, obverschiedene Texte vom selben Schreiber stammen oder von unterschiedlichenHänden.Zusammenarbeit von Mensch und Maschine "Wir verbinden die Vorteile desmaschinellen Lernens mit der menschlichen Expertise", sagt Seidl. Die Maschinemacht den Schriftforscher*innen, den Paläograf*innen, einen Vorschlag zurSchreiberhand. Die Expert*innen können diesen annehmen, ablehnen oder einenanderen Vorschlag machen. Durch die Bewertung der Expert*innen wird dasComputermodell laufend verbessert"Dieses Projekt hilft nicht nur, ein bedeutendes Desiderat derGeschichtsforschung interaktiv zu bearbeiten, sondern schafft auch neueAnalysemöglichkeiten und -werkzeuge, die ein tieferes Wissen über alle anderenmittelalterlichen Schreibsstuben im heutigen Niederösterreich ermöglichen.Basierend auf dem Studium des Klosterneuburger Skriptoriums im letzten Dritteldes 12. Jahrhunderts können größere ungelöste Fragen zur Organisation derSchriftlichkeit in den hochmittelalterlichen (nieder)österreichischen Klösternbeantwortet werden", sagt Martin Haltrich, Leiter der StiftsbibliothekKlosterneuburg.Projekt Scribe ID Das Projekt wird von der Gesellschaft für ForschungsförderungNiederösterreich über den FTI Call 2018 Digitalisierung gefördert.Partner*innen im Projekt sind Stift Klosterneuburg und TU Wien.https://research.fhstp.ac.at/projekte/scribe-id-aiFotos:- Manuskriptseite aus dem Datensatz: CCl-20_003r.png, credit: Martin Haltrich /Stift Klosterneuburg- Manuskriptseite aus dem Datensatz mit Schreiberhandwechsel nach Zeile 11:CCl-220_077r.jpg, credit: Martin Haltrich / Stift Klosterneuburg- Eine Schreiberhand in drei Manuskripten: Schreiberhand_Buecher.png, credit:Julius Weißmann / FHSTP- Benutzerschnittstelle des im Projekt entwickelten Active Learning AI Editors:ScribeId_Editor.png, credit: Marton Doka / FHSTPÜber die Fachhochschule St. Pölten Die Fachhochschule St. Pölten ist Anbieterinpraxisbezogener und leistungsorientierter Hochschulausbildung. Als EuropeanUniversity leitet die FH St. Pölten die europäische Hochschulallianz E³UDRES²(Engaged - European - Entrepreneurial University as Driver for European Smartand Sustainable Regions) und arbeitet mit Hochschulen aus 9 Partnerländern ander Entwicklung smarter und nachhaltiger Regionen.