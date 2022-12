Umfrage Mehrheit kauft Weihnachtsgeschenke im Netz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Drei Viertel der Deutschen kaufen Weihnachtsgeschenke im Netz. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde.



Dabei gaben 76 Prozent der Befragten an, ihre Präsente in diesem Jahr online zu bestellen. Damit hält der Trend des vergangenen Jahres, als es ebenfalls 76 Prozent waren, an. Zum Vergleich: Im Dezember 2020 hatten 70 Prozent angegeben, online Geschenke zu kaufen, im Jahr 2019 waren es noch 61 Prozent.