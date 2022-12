Wirtschaft VZBV beklagt offene Fragen bei 49-Euro-Ticket

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) sieht weiter viele offene Fragen bei der Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. "Das zähe Ringen um das Deutschlandticket geht weiter", sagte VZBV-Expertin Marion Jungbluth am Montag.



Für Verbraucher sei weiterhin unklar, wann und zu welchen Bedingungen das Ticket kommen werde. "Neben der langfristigen Finanzierung sind viele konkrete Fragen offen." Bund und Länder müssten jetzt "an einem Strang ziehen", um ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket schnellstmöglich einzuführen, so Jungbluth.