DAX pendelt weiter seitwärts

Dabei ist auch die Lage beim S&P 500 zu beachten. Der S&P 500 ist nach dem Verlaufshoch an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart bei 4.100 Punkten wie erwartet unter Druck geraten und in der Vorwoche mit einer bärischen Wochenkerze aus dem Handel gegangen.

Dabei wurde diese Annahme am Freitag mit dem Verlaufshoch bei 14.385 Punkten leicht über dem 10er-EMA bereits bestätigt. Danach ging es wieder abwärts. Der DAX notiert im Monatschart weiterhin unter dem oberen Fibonacci-Fächer im Bereich von 14.600 Punkten und könnte vor einem langfristigen Kursrückgang stehen.

Rutscht der S&P 500 auch unter den 10er-EMA im Wochenchart und die untere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals, würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden und der S&P 500 wohl vor einem weiteren Kursrückgang stehen. Und damit auch der Druck auf den DAX weiter steigen.

In der neuen Börsenwoche stehen vor allem die Leitzinsentscheidungen der Notenbanken Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag im Fokus. Analysten erwarten hier jeweils eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte. Alles andere wäre eine Überraschung, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienmärkte.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 14.300 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 14.350, 14.380, 14.400, 14.450, 14.480 und 14.500 Punkten. Nach unten bei 14.300, 14.250, 14.200, 14.000, 13.700, 13.600 und 13.500 Punkten. Gaps nach unten bei 14.157, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang Oktober bis Ende Dezember aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat November: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.600 Punkten mit langfristigem Kursrückgang erwartet. Sentiment

DAX (Woche 50)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.