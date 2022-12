Peach Property Group: Verbessertes Finanzprofil angestrebt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research wird die Peach Property Group AG zum Abbau des Fremdkapitals im Januar 2023 eine Pflichtwandelanleihe mit einem Nennwert von 106 Mio. CHF und einem Ausgabepreis von 60 Prozent platzieren. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage ergebe sich durch den Discount ein Ausgabepreis für die neuen Aktien bei der Wandlung von rund 18 CHF, was auch dem derzeitigen Kursniveau entspreche. Zusammen mit der besicherten Finanzierung aus dem August und den von SRC geschätzten rund 20 Mio. CHF an Cash solle mit den Erlösen die im Februar fällige Anleihe zurückgezahlt werden. Bedingt durch die derzeitigen Marktbedingungen seien die Konditionen der Wandelanleihe und der entsprechenden Wandlung hinsichtlich des NAVs (welcher pro-forma von 69,50 CHF auf 62,50 CHF gesunken sei) und vor dem Hintergrund des bisherigen Kursziels für SRC eher unerfreulich und deutlich unter Wert. Auf der anderen Seite verbessere sich durch die Maßnahme das Finanzprofil der Gesellschaft deutlich. Zudem habe das Management ein operatives Update gegeben. Hier siehe Peach die Mieterlöse zum Jahresende nunmehr am oberen Ende der Prognose von 113 bis 117 Mio. CHF. Ein deutlich erhöhter Aufwand führe hingegen zu einer Verringerung der FFO-Prognose. Diese werde nunmehr auf rund 16 Mio. CHF beziffert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 45,00 CHF (zuvor: 64,00 CHF), erneuern aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.12.2022, 11:55 Uhr)



Die Peach Property Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 18,75EUR gehandelt.