Die Conrad N. Hilton Foundation wurde 1944 gegründet und stellt Geldmittel für gemeinnützige Organisationen bereit, die sich dafür einsetzen, das Leben von Menschen, die in Armut leben und in der ganzen Welt benachteiligt sind, zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hiltonfoundation.org.

„Der Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen ist ein entscheidender Bestandteil von Wohlstand und Entwicklung", sagte Nabil Chemaly, Senior Program Officer für die Safe Water Initiative bei der Hilton Foundation. „Wir freuen uns, mit SWA zusammenzuarbeiten, um das Ziel unserer Safe Water Initiative zu erreichen, bis Ende 2025 eine Million Menschen in einkommensschwachen Haushalten, Gesundheitseinrichtungen und Schulen in Afrika südlich der Sahara mit zuverlässigem, erschwinglichem und sicherem Wasser zu versorgen."

Die Hilton Foundation schließt sich anderen SWA-Gebern an, darunter Regierungen und prominente Stiftungen wie die Bill and Melinda Gates Foundation.

Die Conrad N. Hilton Foundation spendet 1,2 Mio. USD an die von den Vereinten Nationen geführte Partnerschaft für Abwasserentsorgung und Wasser für alle (Sanitation and Water for All Partnership)

