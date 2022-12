Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Siegelstudie: Künstliche Intelligenz ermittelt "Top-Anlageberater 2022"Rekordinflation verbrennt Geld auf dem Konto. Wer dort noch welches liegen hat,will es idealerweise sicher, nachhaltig und renditeträchtig anlegen, ohne dabeigänzlich auf den Zugriff zu verzichten. Die Auswahl an Anlagen ist groß: Aktien,Anleihen oder Fonds, obendrein derivative Finanzinstrumente wie Optionen undZertifikate. Wer bei der Entscheidung für eine Geldanlage nicht auf eigeneFachkenntnisse zurückgreifen kann, zieht externe Experten hinzu. Welche Anbieterhier im Hinblick auf ihre Reputation für ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsowie ihre Seriosität, Glaubwürdigkeit, Kundenberatung und die Qualität ihrerLeistungen besonders hervorstechen, lies Focus Money vom IMWF Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung mit Hilfe einer KI-gestütztenSocial-Listening-Studie herausfinden. Von rund 1.500 untersuchten Banken,Sparkassen und spezialisierten Finanzdienstleistern qualifizierten sich darin131 für das Deutschland Test-Siegel "Top-Anlageberater 2022". Ausgezeichnetwurden unter anderem die als ING Deutschland auftretende ING-DiBa AG, die Commerzbank und die Volksbank Dreieich.Die Studie betrachtet rund 1.500 Anbieter für Anlageberatung aus zehnunterschiedlichen Kategorien, inklusive Sparkassen, verschiedene Arten vonBanken, Vermögensverwalter und Finanzvertriebe. In jeder Gruppe wurde mit Hilfevon Verfahren Künstlicher Intelligenz ermittelt, welcher Anbieter imöffentlichen Online-Diskurs im Untersuchungszeitraum vom 1. September 2021 biszum 31. August 2022 die beste und stärkste Reputation im Hinblick auf dieuntersuchten Aspekte Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung,Produkte/Dienstleistungen sowie ökonomische und soziale Nachhaltigkeit genießt.Anbieter aus der gleichen Kategorie, deren Ergebnis mindestens 60 Prozent dieserBestleistung entspricht, qualifizieren sich für das Deutschland Test-Siegel"Top-Anlageberater 2022". Dies gelang weniger als einem von zehn untersuchtenFinanzunternehmen.Unter insgesamt 31 ausgezeichneten Sparkassen nimmt die Hamburger Haspa denSpitzenplatz ein. In der Kategorie der Vermögensverwalter erfüllten zehnAnbieter die Kriterien für das Deutschland Test-Siegel. Hier zeigt dieinsbesondere auf Unternehmer und ihre Familien spezialisierte Benz AG ausStuttgart den besten Ruf als "Top-Anlageberater 2022".