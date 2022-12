Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Das Unternehmen durchläuft derzeit die größte Transformation seiner fast120-jährigen Unternehmensgeschichte- Die Zukunft ist elektrisch: Ford wird ab 2026 in jeder Pkw-Baureihe mindestensein Plug-in-Hybrid- oder ein vollelektrisches Modell im Angebot haben, ab 2030wird das Pkw-Angebot nur noch aus vollelektrisch angetriebenen Fahrzeugenbestehen- Gleichzeitig wird sich die Marke Ford neu ausrichten - mit einem neuenProduktportfolio und einer neuen Markenkommunikation- Dr. Christian Weingärtner, Geschäftsführer Marketing Ford Deutschland, bei derMedienveranstaltung "Adventurous Spirit - Lust am Abenteuer": "Wir lieferndas, was nur Ford liefern kann: authentische und glaubwürdige Produkte"Ford durchläuft nach den Worten von Dr. Christian Weingärtner,Geschäftsführender Direktor für Ford Deutschland, Österreich und die Schweizsowie Geschäftsführer Marketing und Sales der Ford-Werke GmbH, derzeit diegrößte Transformation seiner fast 120-jährigen Unternehmensgeschichte.Gleichzeitig mit der Entwicklung hin zu einem vollelektrischen Fahrzeugportfoliowerde sich die Marke neu und eindeutig positionieren und alle kommenden Produktewürden dies eindrucksvoll widerspiegeln. Der Schlüsselbegriff sei dabei"Adventurous Spirit - Lust am Abenteuer". Weingärtner sagte in der vergangenenWoche bei einem mehrtägigen Medienevent in Kitzbühel (Österreich), das unter demgleichnamigen Motto stand: "Wir bei Ford in Europa setzen auf Werte wie Freiheitund Abenteuer sowie auf hochemotionale, ikonische Fahrzeuge wie zum Beispiel denMustang, den Ranger oder den Bronco. Wir wollen unseren Kunden ein Freiheits-und Lebensgefühl vermitteln, das im Kleinen wie im Großen 'on the road' erlebtwerden kann. Wir liefern das, was nur Ford liefern kann: authentische undglaubwürdige Produkte".Im Rahmen der "Adventurous Spirit"-Veranstaltung verdeutlichte Ford Journalistenaus Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Beispielen des neuen RangerRaptor, der Nordamerika-Version des neuen Ford Bronco und desnordamerikanischen, vollelektrischen F-150 Lightning, wie sich das Unternehmenin Europa künftig neu positionieren will.Die neue Generation des Ranger Raptor - ultimatives Top-Modell von Europaserfolgreichstem Pick-up -, wird in diesen Tagen an die ersten Kundenausgeliefert. Der Ford Bronco wird voraussichtlich ab Mitte 2023 in Deutschlandbestellbar sein und der vollelektrische F-150 Lightning wird bis auf weiteres inEuropa nicht angeboten werden, zumal Features wie zum Beispiel dieLadeanbindung, die Stromspannung und verschiedene Technik-Module an europäische