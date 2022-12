INUITIVE STELLT BAHNBRECHENDE NEUE SENSORMODULE VOR, UM DIE HERAUSFORDERUNGEN VON AMR- UND AGV-SYSTEMEN ANZUGEHEN

RA'ANANA, Israel (ots/PRNewswire) - Das neue Modul M4.5S bietet das breiteste

Sichtfeld der Branche, während das M4.3WN VSLAM-Funktionen für Tracking und

Navigation bietet.



Inuitive, ein Unternehmen für Vision-on-Chip-Prozessoren, gab heute die

Einführung seiner neuesten Sensormodule M4.5S und M4.3WN bekannt. Beide

Sensormodule wurden für die einfache Integration in Roboter- und Drohnensysteme

entwickelt. Sie basieren auf dem NU4000 Vision-on-Chip (VoC) Prozessor und

integrieren Tiefensensorik und Bildverarbeitung mit KI- und VSLAM-Funktionen, um

Robotergeräten ein menschenähnliches visuelles Verständnis zu ermöglichen.





Der M4.5S bietet Robotern eine verbesserte Tiefenerkennung durch Stereosensorikzusammen mit KI-basierter Hindernis- und Objekterkennung. Sie verfügt über dasbranchenweit größte Sichtfeld von 88 x 58 Grad, den kürzesten minimalenErfassungsbereich von 9 cm und einen großen dynamischenBetriebstemperaturbereich von bis zu 50 Grad Celsius. Der M4.5S ist eine einfachzu handhabende, äußerst energieeffiziente Plattform, die als autarkesTiefensensormodul fungiert und die Markteinführungszeit für kommerzielleRobotersysteme mit festem industriellem Design und Einschränkungen verkürzt.Sehen Sie sich hier ein kurzes Video über den M4.5S an:https://youtu.be/Spxpj_8214MDas andere neu auf den Markt gebrachte Sensormodul des Unternehmens, das M4.3WN,bietet eine präzise Verfolgung und VSLAM-Navigation auf der Grundlage vonFischaugenkameras und einer IMU zusammen mit Tiefensensorik undOn-Chip-KI-Verarbeitung. Dies ermöglicht freie Navigation, Lokalisierung,Pfadplanung sowie statische und dynamische Hindernisvermeidung - die größtenHerausforderungen für AMR- und FTS-Systeme. Das M4.3WN wurde speziell für denEinsatz in industriellen Umgebungen in einem Metallgehäuse entwickelt."Unsere neuen All-in-One-Sensormodule erweitern unser Portfolio für denwachsenden Markt der autonomen mobilen Roboter. Zusammen mit unseremkategorieführenden Vision-on-Chip-Prozessor ermöglichen wir es Robotern jetzt,die Welt mit einem menschenähnlichen visuellen Verständnis zu betrachten",erklärt Shlomo Gadot, CEO und Mitbegründer von Inuitive. "Inuitive ist festentschlossen, kontinuierlich die leistungsfähigsten Produkte für unsere Kundenzu entwickeln und ihr bevorzugter Lieferant zu werden."Der Inuitive All-in-One-Prozessor U4000 ist die primäre Verarbeitungseinheit derSensormodule M4.5S und M4.3WN. Beide Module sind mit Tiefen- und RGB-Sensorenausgestattet, die von dem NU4000 gesteuert und getaktet werden. Die von denSensoren erzeugten Daten, die von dem NU4000 in Echtzeit mit einer hohenBildrate verarbeitet werden, werden dann verwendet, um Tiefeninformationen fürdas Host-Gerät zu erzeugen.Die Inuitive M4.5S und M4.3WN Modulsensoren sind ab heute erhältlich. Fürweitere Informationen und Bestellungen besuchen Sie bitte: M4.5S(https://www.inuitive-tech.com/product/m4-5s/) und M4.3WN(https://www.inuitive-tech.com/product/m4-3wn/)Oder kontaktieren Sie uns unter: https://www.inuitive-tech.com/about-us/ /Informationen zu InuitiveDie bahnbrechenden Vision-on-Chip-Prozessoren von Inuitive sind All-in-One-Chipsmit einer breiten Palette integrierter Funktionen, herausragender Leistung undoptimaler Größe und Kosteneffizienz. Diese bahnbrechenden Prozessorenunterstützen gleichzeitige Tiefensensorik, Positionierungs- undOrtungsalgorithmen (SLAM) sowie KI-basierte Objekterkennung und -erfassung.Gleichzeitig verkürzen sie die Latenzzeit und die Ansprache des Systemsdrastisch, sparen Strom und verbessern die Gesamtleistung (hohe Bildrate undKameraauflösung sowie ein breites Sichtfeld).Zusammen mit seinem technologischen Ökosystem aus Partnern im Bereich dermaschinellen Sensorik, Softwareentwicklung und kommerziellen Fertigungintegriert Inuitive seine unternehmensfähigen Sensor- und Prozessormodule in dieRobotik-, Drohnen-, AR-, VR-, AIoT- und 3D-Sensoranwendungen seiner Kunden undsorgt so für ein menschenähnliches visuelles Verständnis mit optimalenFähigkeiten und überlegener Leistung.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.inuitive-tech.com/ oderfinden Sie uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/inuitive .Kontakt:Gur Dror, VP Business DevelopmentM. +972 54 448 8908E. gurd@inuitive-tech.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=Spxpj_8214MFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1966038/Inuitive_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1960399/Inuitive_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/inuitive-stellt-bahnbrechende-neue-sensormodule-vor-um-die-herausforderungen-von-amr--und-agv-systemen-anzugehen-301699847.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157641/5392107OTS: Inuitive