MORGAN STANLEY stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Beiersdorf im Zuge eines Analystenwechsels von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Euro angehoben. Der neu zuständige Analyst Rashad Kawan begründete sein Anlagevotum unter anderem mit der besseren Umsetzung der Geschäftsstrategie und dem gestiegenen Margenpotenzial des Konsumgüterkonzerns. Dies führe zu einem ausgewogeneren Chance/Risiko-Verhältnis, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Für einen Kauf der Aktie sei es aber noch zu früh, da sie sich zuletzt deutlich besser als der Konkurrenzwert L'Oréal entwickelt habe. Dies deute darauf hin, dass eine positive Kehrtwende teilweise bereits eingepreist sei./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 107EUR gehandelt.