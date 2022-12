Wirtschaft Bauministerin will Wohnungsbauziel nicht aufgeben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will am zuletzt verfehlten Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr festhalten. "Ganz ehrlich wäre, wenn man sagt: Wir brauchen eigentlich noch mehr als 400.000", sagte sie den Sendern RTL und ntv.



Vor allem im Kontext der aktuell steigenden Mieten sehe sie den Bedarf für viele neu gebaute Wohnungen pro Jahr. "Sie sehen auch gerade, dass die Mieten steigen. Das heißt: Wir können ja nicht aufgeben, sondern es werden mehr Wohnungen gebraucht", so Geywitz.



Man werde alles tun, "um die notwendigen Wohnungen in Deutschland zu bauen", fügte die SPD-Politikerin hinzu.