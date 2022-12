Trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen legte Datagroup für das letzte Geschäftsjahr (per 30.9.) erneut Rekordzahlen vor. Der operative Gewinn kletterte um 44,7% auf 41,5 Millionen – eine neue Bestmarke. Der Umsatz stieg um 12,8% auf 501 Millionen, was leicht über der Prognose (480 bis 500 Millionen) liegt. Datagroup hat den Umsatz in den letzten zehn Jahren auf mehr als das Vierfache gesteigert. Im Schnitt legten die Erlöse 20% p.a. zu. Die Ebitda-Marge auskömmliche 15,2%.

Akquisitionen zählen zum Geschäftsmodell. Das Unternehmen hat seit dem IPO knapp 30 Firmen zugekauft. Bei Datagroup dreht sich alles um die CORBOX. Darunter verstehen die Schwaben standardisierte IT-Lösungen, die schöne Margen versprechen. Wiederkehrende Erträge machen das Geschäft stabil und planbar. Datagroup hat rund 3.500 Mitarbeiter verteilt in Deutschland.