Amgen will Pharmakonzern Horizon für gut 28 Milliarden Dollar übernehmen

An einer Übernahme waren auch der französische Pharmakonzern Sanofi und das US-Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson interessiert. Sanofi war am Wochenende aus dem Bieterrennen ausgestiegen. Johnson & Johnson hatte sich bereits früher zurückgezogen./nas/mis

DUBLIN/THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics steht vor der Übernahme durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen . Amgen biete rund 116,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilte Horizon am Montag in Dublin mit. Das sind in Summe gut 26 Milliarden Dollar. Insgesamt entspreche der Deal einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 28,3 Milliarden US-Dollar (knapp 27 Mrd Euro). Horizon unterstütze das Angebot. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Transaktion berichtet.

