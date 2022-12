Auch am Nachmittag sind nur wenige Ereignisse absehbar. Im Wochenverlauf zieht die Aktivität aber deutlich an. Mehrere große Notenbanken halten ihre Zinssitzungen ab, darunter die US-Notenbank Fed und die EZB. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater anheben als zuletzt./bgf/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn in einem ruhigen Umfeld moderat zugelegt. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0565 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0559 Dollar festgesetzt.

