Dax-Familie verliert im Wochenvergleich

Anleihen: Mangel an Impulsen

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche zurückgegangen. Ähnlich wie an den Aktienmärkten fehlten auch hier über weite Strecken nachhaltige Impulse, stattdessen hieß es Abwarten vor den wichtigen Notenbanksitzungen in der aktuellen Woche. Insgesamt überwog an den Anleihemärkten die Erwartung länger weiter steigender Zinsen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe zog im Wochenvergleich von 1,86 auf 1,92 Prozent an. Die Umlaufrendite legte von 1,75 auf 1,81 Prozent zu.