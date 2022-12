Biodiversität in der Kosmetikindustrie / Inspirierende Beispiele aus Deutschland und Frankreich (FOTO)

Frankfurt (ots) - Natürliche Rohstoffe spielen bei der Produktion kosmetischer

Produkte eine bedeutende Rolle. Die Kosmetikbranche unternimmt daher viel, um

die biologische Vielfalt zu schützen. Der Kompetenzpartner Schönheitspflege im

IKW (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel) und FEBEA, der französische

Verband der Kosmetikunternehmen, stellen mit Beginn der Weltnaturkonferenz (CBD

COP 15) vom 7. bis 19. Dezember 2022 in Montreal die besten

Unternehmensbeispiele zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Biodiversität

in einem gemeinsamen Leitfaden vor.



Mit dem Start der Weltnaturkonferenz in Montreal rückt ein wichtiges Thema in

den Fokus: der Schutz der biologischen Vielfalt. Denn der rasant zunehmende

Verlust an Biodiversität gefährdet nicht nur die Vielfalt an Arten und

Lebensräumen, sondern auch die Lebensgrundlage des Menschen. Das erfordert ein

rasches Handeln - auch auf Seiten der Unternehmen. Hersteller kosmetischer

Mittel haben das erkannt, da auch viele natürliche Rohstoffe in kosmetischen

Produkten zum Einsatz kommen. Die Unternehmen sind daher entlang der gesamten

Lieferkette seit vielen Jahren aktiv, um dem Verlust der Artenvielfalt

entgegenzuwirken. Angefangen bei der Beschaffung der Rohstoffe, dem Anbau und

der Ernte, über die Produktion, den Transport und den respektvollen Umgang mit

allen beteiligten Menschen gibt es unzählige Beispiele, wie Kosmetikhersteller

mit diesen Herausforderungen umgehen.