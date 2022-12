First Mining gibt Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörender Goldlund-NSR-Lizenzgebühr für 9,5 Mio. CAD bekannt

12. Dezember 2022 – Vancouver (Kanada) – First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (Frankfurt: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem Tochterunternehmen von Sprott Resource Streaming and Royalty Corp. („Sprott“) ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von Lizenzgebühren unterzeichnet hat, um seine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1,5 % für das Goldkonzessionsgebiet Goldlund in Ontario (die „Goldlund-Lizenzgebühr“), das sich im Besitz von Treasury Metals Inc. befindet, für eine Vergütung in Höhe von insgesamt etwa 9,5 Millionen CAD (7 Millionen USD) in bar zu verkaufen (die „Goldlund-Lizenzgebührentransaktion“).

„Wir freuen uns, den Verkauf unserer Goldlund-Lizenzgebühr an Sprott bekannt zu geben“, sagte Dan Wilton, CEO von First Mining. „Sprott ist ein bestehender Lizenzgebühreninhaber des Goliath Gold Complex, mit einem umfassenden Verständnis des Projekts, und diese Transaktion ist eine weitere Bestätigung für das Potenzial des Aktivums. First Mining wird als größter Aktionär von Treasury Metals weiterhin am Erfolg des Projekts beteiligt sein, während die Einnahmen aus dem Verkauf der Lizenzgebühren dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität verleihen, zumal wir unser Hauptaugenmerk weiterhin auf die Weiterentwicklung unserer beiden Vorzeigeprojekte Springpole und Duparquet richten.“

Nach dem Abschluss der Goldlund-Lizenzgebührentransaktion wird das Lizenzgebührenportfolio von First Mining 20 Lizenzgebühren aus vier Ländern umfassen, einschließlich einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,0 % für das von Auteco Minerals Ltd. betriebene Goldprojekt Pickle Crow in Ontario, eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1,5 % für das von Big Ridge Gold Corp. betriebene Goldprojekt Hope Brook in Neufundland sowie NSR-Lizenzgebühren für eine Reihe weiterer Explorations- und Erschließungsprojekte.

Die Goldlund-Lizenzgebührentransaktion wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Dezember 2022 abgeschlossen werden.

Stifel GMP fungierte als Finanzberater von First Mining.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten im Gange sind, wobei der Entwurf einer Umweltverträglichkeitserklärung für das Projekt im Juni 2022 veröffentlicht wurde, sowie die Goldprojekte Duparquet, Pitt und Duquesne in Quebec, eine Ansammlung von Erschließungsaktiva in fortgeschrittenem Stadium, die sich bei der Verwerfung Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befinden. First Mining besitzt auch das Goldprojekt Cameron in Ontario sowie ein Portfolio an Beteiligungen an Goldprojekten, einschließlich des Goldprojekts Pickle Crow (das im Rahmen einer Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. weiterentwickelt wird), das Goldprojekt Hope Brook (das im Rahmen einer Partnerschaft mit Big Ridge Gold Corp. weiterentwickelt wird), eine Kapitalbeteiligung an Treasury Metals Inc. sowie ein Portfolio an 21 Goldlizenzgebühren.