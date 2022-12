(mehr Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Nach teils starken Rückgängen in der Corona-Pandemie sind Patientinnen und Patienten in diesem Jahr wieder häufiger in eine Arztpraxis in Deutschland gegangen. So sorgten zahlreiche Arztbesuche über alle medizinischen Fachgruppen hinweg im ersten Quartal für einen Anstieg der Fallzahlen von 4,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal im Vor-Corona-Jahr 2019. Das zeigt der neue Trendreport des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), den das Institut am Montag in Berlin veröffentlichte. Im zweiten Quartal gab es ein Plus von 0,3 Prozent.

So gingen die Versicherten in diesem Mai mehr als 64 Millionen Mal in eine der rund 100 000 Arztpraxen in Deutschland. Im Mai 2021 waren es knapp 61 Millionen Fälle. Im ersten Corona-Jahr 2020 gab es nur 54 Millionen ambulante Arztbesuche zwischen Küste und Alpen. Im letzten Mai vor der Corona-Pandemie waren es 2019 knapp 64 Millionen Arztbesuche.