Jourdan schließt Abtragungs-, Kartierungs- und Probenahmeprogramm auf seinem Konzessionsgebiet Baillargé ab

12. Dezember 2022 - Toronto (Kanada) - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB: 2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss einer Abtragungs-, Kartierungs- und Probenahmekampagne auf seinem Konzessionsgebiet Baillargé (siehe Abb. 1) bekannt zu geben. Die bereits bekannten Pegmatitvorkommen auf dem Konzessionsgebiet wurden entlang ihrer Streichausdehnung abgetragen, kartiert und beprobt, um ein besseres Verständnis dieser zu erlangen. Das neue Abtragungsprogramm führte zu einer erheblichen Erweiterung des Streichens der bekannten spodumenhaltigen Gänge. (siehe Abb.2).

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Baillargé mit historischen Lithiumvorkommen. Quelle (GM 66452).

Abbildung 2: Die abgetragenen, kartierten und beprobten Gebiete auf den bestehenden und erweiterten Spodumengängen.

Das Abtragungsprogramm wurde vom technischen Team der Firma GeoTasks Inc. aus Sudbury (Ontario) durchgeführt, wobei das technische Team von OGQ-konformen leitenden Geologen beaufsichtigt wurde. Entlang der Pegmatite wurde eine Fläche von ca. 2.400 m2 abgetragen, kartiert und beprobt.

Das Konzessionsgebiet Baillargé befindet sich in der Provinz Quebec, in Abitibi, im Township La Corne auf Karte 32 C 05 (NTS). Es besteht aus 35 Claims und befindet sich 38 Kilometer nördlich der Stadt Val-d‘Or und etwa 30 Kilometer südwestlich des Dorfes Barraute. Das Konzessionsgebiet umfasst auch etwa drei Viertel des Baillargé-Sees und erstreckt sich über insgesamt 1.299 Hektar.

Abbildung 3: Bis zu 50 Zentimeter lange Spodumenkristalle, die in den Pegmatitausbissen auf dem Konzessionsgebiet Baillargé gefunden wurden. Um diese Erzgänge herum wurden Kartierungen und Probenahmen durchgeführt, um ihre maximale Streichlänge zu bestimmen. Mit diesen Aktivitäten konnte das Verständnis dieser verbessert werden.

Die Baillargé-Claims umgeben den Standort der ehemaligen Molybdänmine La Corne. Die Mine La Corne wurde mit Unterbrechungen zwischen 1951 und 1972 von Molybdia Corporation Limited als Untertagemine betrieben. Die Gesamtproduktion während dieses Zeitraums betrug 3.838.844 Tonnen Erz mit einem Erzgehalt (Head Grade) von 0,33 % MoS2 (6,6 Pfund/Tonne) und 0,040 % Wismut (0,80 Pfund/Tonne). Quelle: (GM 28882).