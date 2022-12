In einer Woche ist es so weit: am 19. Dezember ändert sich die Zusammensetzung des US-amerikanischen Technologieindex Nasdaq 100. Diesem gehören aktuell 102 Unternehmen an – und damit zwei mehr als ursprünglich angedacht. Nach dem Wechsel werden es dann nur noch 101 sein. Die Auf- und Absteiger sind bereits bekannt. Während sich Baidu, Verisign, Skyworks Solutions, Splunk, Match Group, Docusign und Netease aus dem Barometer verabschieden müssen, rücken Warner Bros, Rivian, Costar, Global Foundries, Baker Hughes und Diamondback Energy nach.

Für die sechs Nasdaq-Novizen geht die Aufnahme in den Nasdaq-100-Index wahrscheinlich mit positivem Rückenwind einher. Zum einen, weil sie dadurch stärker in den Fokus von Investoren per se rücken. Zum anderen, weil die einzelnen Titel auch davon profitieren, wenn Fondsmanager oder andere institutionelle Investoren in ihren Portfolios gezielt auf Finanzprodukte setzen, die an den Nasdaq gekoppelt sind – beispielsweise Exchange Traded Funds (ETFs), die das Barometer abbilden. Denn damit werden sie als Index-‚Mitglieder‘ automatisch ‚mitgekauft‘. Ein weiterer positiver Nebeneffekt, der mit einem Listing einhergeht, ist insofern auch eine höhere Liquidität der einzelnen Titel.