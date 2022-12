Die Branchenvertretung „World Gold Council“ (WGC) sieht zwar eine ungewöhnliche hohe Unsicherheit, was die Konsensprognosen für das kommende Jahr angeht, ist aber insgesamt doch der Meinung, dass 2023 auf Grund verschiedener Faktoren mit einer stabilen und positiven Preisentwicklung bei Gold zu rechnen ist.

Laut den Experten steht Gold nächstes Jahr vor einem herausfordernden Umfeld, das aber auch stützende Faktoren enthalte. Der WGC führt dabei ein schwächeren Weltwirtschaftswachstums und eine „kurze“ Rezession, eine fallende, aber immer hoch hohe Inflation sowie das Ende der Zinserhöhungen in den meisten entwickelten Ländern an und weist darauf hin, dass für das gelbe Metall eine milde Rezession und schwächere Unternehmensgewinne historisch betrachtet positiv seien. Auch eine weitere Schwächung des US-Dollar angesichts einer zurückgehenden Inflation könne den Goldpreis stützen, hieß es.

Dem Bericht zufolge sollte auch die Wirtschaftsentwicklung in China 2023 wieder an Schwung gewinnen, was die Nachfrage der Endverbraucher nach dem gelben Metall ankurbeln könne, hieß es. Beim WGC geht man zudem davon aus, dass die Renditen langlebiger Anleihen wahrscheinlich hoch bleiben würden, aber auf einem Niveau, dass Gold in der Vergangenheit nicht beeinträchtigt habe. Und schlussendlich könnte das (Wieder-) Aufflammen geopolitischer Krisen Gold zu einer wertvollen Absicherung gegen solche Risiken machen.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!

Allerdings warnen die Experten auch, dass eine – wenn auch unwahrscheinlichere – weiche Landung, bei der eine Rezession vermieden wird, Gold schaden und eher risikoreicheren Assets nützen könnte. Zudem werde eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im ersten Halbjahr 2023 den Rohstoffsektor unter Druck setzen, was an Gold nicht spurlos vorübergehen werde.

Laut WGC hat Gold aber in fünf der letzten sieben Rezessionen „positive Renditen“ erzielt. Ein starker Wachstumsrückgang reiche aus, damit Gold gut abschneide, insbesondere wenn gleichzeitig eine hohe oder steigende Inflation vorherrsche. Zudem weisen die Experten darauf hin, dass was den US-Dollar angehe, ein Hochpunkt der US-Währung in der Vergangenheit gut für Gold gewesen sei und in 80% der Fälle positive Renditen für Gold erbracht habe.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann oder gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.