MORGAN STANLEY stuft SOFTWARE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat das Kursziel für Software AG von 26,50 auf 27,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Adam Wood rät in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf den europäischen Technologie- und Softwaresektor, im kommenden Jahr defensiv zu bleiben. ASML, Sage und SAP sind 2023 seine defensiven "Top Picks". Beim Darmstädter Softwarehersteller bleibt er, was die Wachstumsaussichten angeht, vor allem wegen der schwankungsreichen Geschäftsentwicklung des Bereichs Digital Business Platform (DBP) sowie der auslaufenden Investitionen vorsichtig. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft und erstmals komunizierter Prognosen für 2025./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 24,56EUR gehandelt.