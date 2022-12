Erkenne die Pfeifen - Mr. Planlos und sein Werk (FOTO)

Wittlich (ots) - Als Handwerker findet man sie in den Unterlagen fast jeder

öffentlichen Ausschreibung: Katastrophale Leistungsverzeichnisse, die scheinbar

per Copy/Paste zusammengestellt und schnell auf den Markt geworfen wurden. Für

den Handwerker sind solche LVs eine Risikofalle, weil sie kaum auskömmlich

kalkulierbar sind. Wer aber ist verantwortlich für solche

Ausschreibungsunterlagen? Andreas Scheibe kennt den Autor solcher

Katastrophen-LVs: Er heißt Mr. Planlos und lauert leider hinter fast jeder

Planungsbüro-Ecke.



Man muss ein paar Zusammenhänge verstehen, wenn man erkennen will, wo die großen

Probleme der Baubranche liegen. Der Bauherr hat einen individuellen Vertrag mit

dem Architekten und er hat einen individuellen Vertrag mit dem Fachplaner, der

seine Arbeit auf die des Architekten aufbaut. Ein Vertragsverhältnis zwischen

Architekten und Planer gibt es jedoch nicht. Das Einzige, was die beiden

höchstens verbindet, ist miese Laune. Regelmäßig hassen sie sich sogar. Denn der

Architekt zeichnet gerne Luftschlösser, die der Planer gar nicht ausplanen kann.

Hinzukommt, dass Bauherren schnell mal leichtfertig verfrüht ausschreiben

lassen, um Fristen einhalten oder Zuschüsse einsacken zu können. Jetzt wurde

also der Auftrag noch nicht mal vergeben, aber der Murks ist trotzdem schon

perfekt.