NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche nach gutem Lauf können die Anleger am US-Aktienmarkt am Montag auf etwas Besserung hoffen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 33 554 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,3 Prozent im Plus auf 11 596 Punkte.

Vor wichtigen Konjunkturdaten und Notenbank-Entscheidungen hielt sich die Kaufbereitschaft aber damit in Grenzen. Am Dienstag stehen US-Verbraucherpreisdaten für den November auf der Agenda, die wegen ihrer Bedeutung für die amerikanische Geldpolitik viel Beachtung finden. Die am vergangenen Freitag veröffentlichten Erzeugerpreise, welche die Verbraucherpreise beeinflussen, belegten auf Herstellerebene zum fünften Mal in Folge eine Abschwächung des Preisauftriebs, welche allerdings geringer ausfiel als von Analysten erwartet.