Für TeamViewer sieht es weiter brisant aus. Eine neue Studie von Morgan Stanley macht hier keine große Hoffnungen und belastet den Aktienkurs eher. Auf diesen blicken wir mit einem Verweis auf die immensen Kosten, die beim Marketing in diesem Jahr angefallen waren.Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Dies könnte auch bei VA-Q-Tec anstehen. Der Spezialist für Kühlboxen könnte damit seine Tage an der Börse gezählt bekommen, denn nach einer Komplettübernahme erlischt das Listing.

Am Markt sehen wir zudem weiterhin das Thema Übernahmen, was diesmal in Dänemark zur Ausprägung kommt. Die CHR Hansen soll von Novozymes übernommen werden. In welchen Bereich sind diese Milliarden-Unternehmen tätig und wie reagieren die Aktienkurse?

Darüber sprechen wir mit unserem Händler Veith und zeigen auch die niedrige Vola im DAX auf, die deutlich von Zurückhaltung vor dem Jahresende geprägt ist. Doch es steht noch Kapital an der Seitenlinie. Erleben wir damit eine Überraschung?

Der DAX musste zum Handelsstart noch einmal die Vorgaben der Wall Street nacharbeiten. Mit den US-Erzeugerpreisen am Freitag skizzierte sich eine womöglich härtere Gangart der US-Notenbank FED. Sie tagt ab Morgen und entscheidet am Mittwochabend über das Zinsniveau in den USA.

