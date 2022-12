Aufstieg und Fall der Börsen-Boomer-Generation: War das echt schon alles?

Verglichen mit diesen historischen Verwerfungen in Wirtschaft und Gesellschaft kommt 2022 eher durchschnittlich daher, abgesehen von den Kursverlusten. Und das liegt an einem ganz entscheidenden Einflussfaktor: Liquidität.

„Nicht die Unternehmens-Gewinne beeinflussen den Gesamt-Markt, es sind die Notenbanken. Und deshalb konzentriere ich mich auf die Zentralbanken und auf die Entwicklung der Liquidität, während die meisten Leute auf die Gewinne und konventionelle Kennzahlen blicken. Aber es ist die Liquidität, die die Märkte bewegt.“

– Stanley Druckenmiller –

Ende 2021 begann die Zinswende, als die Notenbanken der Welt mit dem Kampf gegen die stark ansteigende Inflation begannen. Sie erhöhten die Notenbank-Zinssätze und sie fuhren ihre Anleihekaufprogramme zurück. Kurzum: Die Notenbanken entzogen den Märkten Liquidität. Genau dieses Geld hatten sie zuvor in riesigen Mengen ins Finanzsystem gepumpt und damit eine Liquiditäts-Hausse befeuert.

Bereits im Jahr 2000 reagierte die US-Notenbank auf das Platzen der Internetblase mit massiven Zinssenkungen und auf den Wirtschaftseinbruch nach den Terroranschlägen vom 9. September 2001 noch einmal. Liquidität in großen Mengen war auch die Antwort der Notenbanken auf die Immobilien- und Finanzkrise, wobei Kritiker argumentieren, diese sei erst durch das viele billige Geld der Notenbanken ausgelöst worden. Und als die Corona-Pandemie Anfang 2020 über die Welt hereinbrach und die Märkte kollabierten, wurden erneut die Geldschleusen geöffnet – und bei jedem neuen Zyklus in noch ungeahnteren Mengen.

Das Ziel der Notenbanken war stets, die Banken, das Finanzsystem und damit die Unternehmen mit Geld zu versorgen, um die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Doch das klappte nicht wie geplant. Vielmehr fand die Liquidität ihren Weg in die Assets, in Immobilien, in Aktien, in Kunst, in Bitcoin. Die historischen Bewertungen wurden dabei teilweise sehr weit hinter sich gelassen, denn die Unternehmens-Gewinne konnten den ständig weiter aufgepumpten Aktienkursen nicht mehr folgen.