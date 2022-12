DUBLIN/THOUSAND OAKS - Der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics steht vor der Übernahme durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen . Amgen biete rund 116,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilte Horizon am Montag in Dublin mit. Das sind in Summe gut 26 Milliarden Dollar. Insgesamt entspreche der Deal einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 28,3 Milliarden US-Dollar (knapp 27 Mrd Euro). Horizon unterstütze das Angebot. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Transaktion berichtet.

STUTTGART/WARSCHAU - Mercedes-Benz will in Polen eine Fabrik für elektrische Transporter errichten. "Während wir in allen unseren bestehenden Werken flexibel Vans mit Verbrennungs- und mit Elektroantrieb auf einer Linie fertigen, werden wir in Jawor unser weltweit erstes reines Elektrowerk aufbauen", sagte der Leiter von Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, laut Mitteilung vom Montag. Aus der geplanten Kooperation mit dem US-Elektroautobauer Rivian wird vorerst nichts.

Microsoft beteiligt sich an Londoner Börse - Kooperation bei Cloud

LONDON/REDMOND - Der Softwarehersteller Microsoft steigt im Zuge einer Kooperation beim Londoner Börsenbetreiber LSE ein. Der US-Konzern erwerbe dazu ein Aktienpaket von vier Prozent, teilten beide Seiten am Montag in London mit. Microsoft übernehme die Anteile von einem Konsortium um Blackstone und Thomson Reuters. Zudem rücke der Microsoft-Manager Scott Guthrie in den Verwaltungsrat der LSE auf. Der Deal ist Teil einer zehnjährigen Partnerschaft rund um Datenanalyse und Cloud-Infrastruktur, der Microsoft im Laufe der Jahre rund 2,8 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro) einbringen könnte.

Reederei Moller-Maersk ab Jahreswechsel unter neuer Führung

KOPENHAGEN - Die dänische Reederei A.P. Moller-Maersk bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Chef. Soren Skou übergebe den Staffelstab an Vincent Clerc, teilte Maersk am Montag in Kopenhagen mit. Clerc ist seit mehr als zwanzig Jahren im Unternehmen und leitet seit 2019 den Geschäftsbereich Ocean & Logistics. Der Seeverkehr macht den Großteil des Maersk-Geschäfts aus und profitierte vor allem in den vergangenen Jahren von einer hohen Nachfrage angesichts von Lieferkettenproblemen und knappen Transportkapazitäten. Skou ist seit fast 40 Jahre im Unternehmen tätig und seit Juni 2016 Chef der Reederei A.P. Moller-Maersk.