An einer Übernahme waren auch der französische Pharmakonzern Sanofi und eine Tochter des US-Gesundheitsunternehmens Johnson & Johnson interessiert. Sanofi war am Wochenende aus dem Rennen ausgestiegen. Der US-Konzern hatte sich schon früher zurückgezogen./nas/mis/lew/jha/

Die Übernahme rief unterschiedliche Reaktionen unter Analysten hervor. Die Transaktion mache in der Theorie Sinn, notierte Wells-Fargo-Analyst Mohit Bansal. Er stellte jedoch den Zeitpunkt infrage. Seine größten Bedenken seien, dass die Übernahme Amgen in den Jahren 2025 bis 2030 nicht helfe. Genau dann benötigt die Pipeline des Unternehmens jedoch Unterstützung. Auch nach Ansicht von Gregory Renza von RBC Capital Markets wird Amgen Zeit benötigen, um Zugang zum Portfolio von Horizon zu bekommen.

Es wäre die größte Übernahme für Amgen überhaupt. Der Preis liegt knapp 20 Prozent über dem Horizon-Schlusskurs von 97,29 Dollar an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Freitag. Die Aktien sprangen am Montag zu Handelsbeginn um fast 15 Prozent auf 111,75 Dollar. Amgen-Papiere fielen hingegen um knapp 0,4 Prozent.

DUBLIN/THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics steht vor der Übernahme durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen . Amgen biete rund 116,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilte Horizon am Montag in Dublin mit. Das sind in Summe gut 26 Milliarden Dollar. Insgesamt entspreche der Deal einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 28,3 Milliarden US-Dollar (knapp 27 Mrd Euro). Horizon unterstütze das Angebot. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Transaktion berichtet.

