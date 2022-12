Dresden kommt mit einem blauen Auge davon / In Essen reißt der Renteneintritt der "Babyboomer" die größte Lücke (FOTO)

München (ots) - Deutschland steuert auf ein Altersproblem zu. In der kommenden

Dekade erreichen die geburtenstarken 1960er Jahre das Rentenalter. Gleichzeitig

fehlt der Nachwuchs. In der Diskussion werden meist nur die bundesweiten Zahlen

genannt. Die Online-Stellenbörse JobNinja wollte es genauer wissen und verglich

die Zahlen der Ü55-jährigen und der U25-jährigen für die 15 größten Städte in

Deutschland. Mit überraschenden Ergebnissen.



Den Zahlen des statistischen Bundesamts zufolge lebten Ende 2021 in Deutschland

rund 12,6 Millionen Menschen im Alter zwischen 55 und 65 Jahre. Sie erreichen in

den nächsten zehn Jahren das Renteneintrittsalter und werden aus dem

Erwerbsleben ausscheiden.