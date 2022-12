Cardiol Therapeutics startet multizentrische Phase-2-Pilotstudie mit CardiolRx zur Behandlung von rezidivierender Perikarditis

Aufnahme weiterer kardiovaskulärer Forschungszentren in USA für 1. Quartal 2023 geplant

Oakville (Ontario) – 12. Dezember 2022 – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, gab heute den Start einer offenen Phase-2-Pilotstudie (NCT05494788) bekannt, in der die Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit von CardiolRx bei Patienten mit rezidivierender Perikarditis untersucht werden soll. Abgesehen von den Standard-Sicherheitsbewertungen soll die Studie auch die Verbesserung objektiver Krankheitsmaße bewerten und während eines Verlängerungszeitraums die Durchführbarkeit der Absetzung einer begleitenden Hintergrundtherapie, einschließlich Kortikosteroide, bei gleichzeitiger Einnahme von CardiolRx untersuchen.

„Der Beginn dieser bedeutsamen Studie an der Cleveland Clinic und der Mayo Clinic ist ein wichtiger Meilenstein unseres Bestrebens, die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit rezidivierender Perikarditis zu verbessern“, sagte David Elsley, President und Chief Executive Officer von Cardiol Therapeutics. „Die rezidivierende Perikarditis ist eine entzündliche Herzerkrankung mit Symptomen wie stechenden Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und Müdigkeit, die die körperliche Aktivität und die Lebensqualität der Betroffenen einschränken. Die Daten von Patienten, die an der Studie in unseren kooperierenden Forschungszentren teilnehmen, werden weitere Informationen zur Unterstützung der Anwendung von CardiolRx als neuartige Therapie für diese entkräftende und häufig unterbehandelte Erkrankung liefern. Wir freuen uns über den Start der Studie und teilen den Enthusiasmus, mit dem die Studienleiter das klinische Potenzial von CardiolRx bei Perikarditis untersuchen.“