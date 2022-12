Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat vielleicht eine Zeitenwende eingesetzt (Stichwort: aufgebrauchte Friedensdividende!), aber es ist zu einem exogenen Schock gekommen, der ähnlich heftig eingeschlagen hat wie zwei Jahre zuvor der Ausbruch von Covid-19. Gesellschaftliche Spaltung, politisches Krisenmanagement, Rückschläge für die Wirtschaft und rasant steigende Inflation. Zumindest die Gefahr eines Winters mit unsicherer Energieversorgung scheint gebannt, immerhin! Die Speicher sind prall gefüllt, und aus den Medien ist diese Drohkulisse genauso verschwunden wie die Angst vor der größten anzunehmenden Katastrophe in Form eines Atomwaffeneinsatzes in der Ukraine.

09.12.2022 - Dies ist der letzte Monatsbericht des Jahres 2022. Natürlich hätten wir uns gewünscht, euphorisch über ein fantastisches Jahr berichten und genauso euphorisch ins neue Jahr blicken zu können. Damit können wir leider nicht dienen, denn der Schwung, den wir noch Anfang 2022 in Wirtschaft und Gesellschaft verspürt haben, ist am 24. Februar eingeknickt wie ein dürrer Baum im Sturm.

Aber auch, wenn das Jahr 2022 nicht in bester Erinnerung bleiben wird, haben sich Wirtschaft und Gesellschaft doch resistenter gezeigt als prognostiziert. Der große Börsenkrach ist ausgeblieben. Viele Werte haben zwar nach unten korrigiert, aber beileibe nicht so drastisch wie beim Ausbruch von Covid-19. In den vergangenen drei Monaten haben so gut wie alle Indizes zum Teil deutlich zugelegt, von rund sechs Prozent im FTSE (Großbritannien) über neun Prozent im Dow Jones bis zu 15 Prozent im DAX und im österreichischen ATX.

Damit geht eben einher, dass die globalen ökonomischen Strukturen gerade nicht zusammengebrochen sind, die Preise mittlerweile weniger heftig als in den vergangenen Monaten steigen und sich auch die konjunkturelle Stimmung wieder aufhellt. Die US-Wirtschaft beispielsweise ist im Sommer stärker als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu. In einer ersten Schätzung war noch ein Wachstum von 2,6 Prozent ermittelt worden.

Auch die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg um 0,7 Punkte auf 47,1 Zähler. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist zudem auf ein historisch niedriges Niveau gesunken. Im Oktober ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent zurück. Niedriger war die Quote seit Einführung des Euro noch nie.

Das soll nicht davon ablenken, dass wir in Deutschland auf eine Rezession zusteuern. Diese wird aber mild ausfallen, Schätzungen reichen von 0,2 bis 0,5 Prozent verminderter Wirtschaftsleistung. In diesem Jahr dürfte es noch zu einem Wachstum von 1,7 Prozent reichen. 2024 sollen die 1,5 Prozent wieder annähernd erreicht werden, erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Rezession resultiert vor allem aus den hohen Energiepreisen und der Inflation.

Die OECD macht aber auch Hoffnung, berichtet das Handelsblatt. Stabilisierend wirkten der hohe Investitionsbedarf im Zusammenhang mit der Verlagerung von Lieferketten und dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch dürften sich die Exporte angesichts eines beträchtlichen Auftragsbestandes und nachlassender Engpässe in den Lieferketten erholen.

Wir geben also unseren Optimismus und unsere Hoffnung nicht auf und wünschen uns, dass Sie ähnlich positiv gestimmt bleiben. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben Europa und die Welt eine Menge gesehen und verkraftet. Doch immer ging es danach für lange Zeit deutlich nach oben. Das erwarten wir auch nach der Dauerkrise, die uns seit März 2020 begleitet. Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Mit dieser positiven Haltung möchten wir Ihnen Mut machen und Sie bestärken, mit uns Ihren eingeschlagenen Weg im Vermögensmanagement mit Ruhe und Gelassenheit weiterzugehen.



Ausblick

Wir haben es oben bereits formuliert: Wir sind grundsätzlich optimistisch für die Zukunft. Freilich, auch wir haben keine Glaskugel und können kein Datum nennen, ab dem Inflation und Volatilität deutlich zurückgehen, der Krieg in der Ukraine endet, die Wirtschaft ihre Delle überwindet, sprich: ab dem alles wieder besser wird. Wir wissen aber, dass dieser Tag kommen wird. Es braucht oftmals nur einen positiven Impuls, um die Menschen wieder an die Märkte zu bringen. Auf diesen Tag wollen wir durch konsequente Investments in interessante Fonds vorbereitet sein, solange wir noch günstige Kurse haben. Wenn das ganze Geld wieder in die Märkte strömt, ist es vorbei mit preiswerten Einstiegskursen.

Dafür sprechen auch die Prognosen internationaler Häuser. J.P. Morgan beispielsweise prognostiziert langfristig steigende Renditen bei Anleihen und Aktien. Die Ertragsaussichten auf Sicht von zehn bis 15 Jahren sind so gut wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr, heißt es. Konkret erwartet J.P. Morgan für Aktien der Euro-Zone Erträge von mehr als neun Prozent für Nebenwerte und mehr als acht Prozent für Standardwerte. Die Landesbank Hessen-Thüringen wiederum erwartet den DAX 2023 bei 16.000 Punkten. Das sind keine allzu schlechten Aussichten für ruhige und geduldige Anleger.

Daher bleiben wir der Meinung, dass eine entspannte Sicht auf die Welt in schweren Zeiten das A und O ist. Bei Ihren Investmententscheidungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Seite. Wir verbinden für Sie eine grundsätzliche Vorsicht mit einem mutigen, offenen Blick in Gegenwart und Zukunft, um auf jede Anforderung des Marktes die passende Antwort zu finden. Der Kern unserer Anlagephilosophie ist und bleibt eine wert- und zukunftsorientierte Fondsselektion, die auf einem angemessen Rendite-Risikoverhältnis basiert und deren langfristiger Erfolg nicht von kurzfristigen Bewegungen dauerhaft gestört werden kann. Dabei hilft die konsequente Orientierung auf Zukunftsthemen. Solche Entwicklungen gilt es zu beobachten und für Anlageentscheidungen zu nutzen.