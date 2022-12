Entwicklung nachhaltiger Werkstoffe und Produktionsmethoden muss gefördert werden / Kupfer-Industrie und Wissenschaft fordern mehr Unterstützung / Positionspapier veröffentlicht (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In einem Positionspapier der Initiative Science goes Copper

haben sich 27 Kupferunternehmen und Hochschulinstitute für eine gezielte und

langfristige Förderung von Projekten ausgesprochen, in denen Kupferwerkstoffe

Grundlagen für die sozio-ökonomische Entwicklung und Dekarbonisierung der

Gesellschaft schaffen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Kupferindustrie zu

erhalten und Kupfer in seinem Anwendungsspektrum auch im Sinne einer

nachhaltigen Entwicklung weiter zu stärken, ist demnach neben

wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen auch ein verbesserter Zugang zur

Forschungsförderung unerlässlich.



Kupfer ist ein bedeutender Baustein für die industrielle Wertschöpfung in

Deutschland und Europa. Das Positionspapier betont, dass Wissenschaft und

Industrie noch enger zusammenarbeiten müssen, um durch die Entwicklung

nachhaltiger Werkstoffe und Produktionsmethoden sowie durch die Optimierung der

Kreislaufwirtschaft die Ziele einer kohlenstoffarmen Gesellschaft zu

unterstützen. Um noch nachhaltiger und damit zukunftssicherer zu werden, müsse

deshalb die Förderung von Forschungsprojekten zur Verbesserung von Werkstoffen

und Prozessen von seiten der Fördermittelgeber priorisiert werden.