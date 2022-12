Montréal, QC / Accesswire / 12. Dezember 2022 / Call2Recycle Canada Inc. und St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE:SX)(OTCQB:SXOOF)(FWB:85G1) freuen sich, heute bekannt zu geben, dass sie gemeinsam eine Absichtserklärung in Bezug auf die Sortierung und Verarbeitung von größeren Batteriemengen mit der hundertprozentigen Batterie-Recycling-Tochtergesellschaft von St-Georges, EVSX, unterzeichnet haben.

Die Verarbeitung wird im Bioveld Complex unter dem Dach des Thorold Multimodal Hub und der Hopa Port Authority in Niagara, Ontario, stattfinden. Die Zusammenarbeit zwischen Call2Recycle und EVSX zeugt von der Innovationskraft und der ökologischen Führungsrolle beider Organisationen. Der Standort in Niagara, Ontario, steht im Einklang mit den Strategien beider Unternehmen, die Kosten, die Transportzeit und den gesamten CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Durch die Zusammenarbeit wird EVSX seine führende Technologie zur Optimierung der Metallrückgewinnung und des vollständigen Kreislaufs beim Batterierecycling in seine Verarbeitungskapazitäten einbringen, während Call2Recycle die Reichweite seines ausgedehnten Recycling-Netzwerks in Ontario sowie seine 25-jährige Erfahrung in ganz Kanada einbringt, um ein sichereres und saubereres Ontario für die Zukunft zu schaffen. Die Absichtserklärung bietet die Möglichkeit, durch größere Synergien im Ökosystem des Batterierecyclings in Ontario erhebliche ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.

„(...) Wir sind begeistert, diese Vereinbarung mit einem großartigen lokalen Partner wie EVSX bekannt geben zu können, und wir freuen uns über die vielen sich daraus ergebenden Vorteile (...) für das Batterierecycling-Ökosystem und die Provinz Ontario, die sich daraus ergeben werden. Unser Engagement war noch nie so hoch und wir wollen in Ontario ein anerkannter Partner sein, damit so viele Batterien wie möglich in der Provinz auf sichere Weise gesammelt und recycelt werden können. Der Zugang zu einer hochmodernen Aufbereitungsanlage vor Ort im Thorold Multimodal Hub versetzt uns in die optimale Lage, diese Aufgabe zum Nutzen aller zu erfüllen, die in Ontario zu Hause sind (...)“, sagte der Präsident von Call2Recycle Canada Inc, Joe Zenobio.