Weill Cornell Medicine schließt Partnerschaft mit dem polnischen Unternehmen Cardiomatics, um Beziehung zwischen HIV und Herzrhythmusstörungen zu untersuchen

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Das in den USA ansässige Unternehmen Weill

Cornell Medicine hat gemeinsam mit der Mwanza International Trials Unit im

Seengebiet von Tansania ein neues klinisches Projekt mit dem Ziel initiiert, die

Belastung durch Arrhythmie bei Erwachsenen mit und ohne HIV zu untersuchen. Die

Daten aus der 24 Stunden langen ambulanten Herzüberwachung werden von

Cardiomatics ausgewertet, einer hochmodernen, auf künstlicher Intelligenz (KI)

basierenden Cloud-Technologie für die EKG-Datenanalyse.



Ziel der Forschung ist die Untersuchung von Herzrhythmusstörungen in einer

gemischten Kohorte von 1.000 Menschen mit und ohne HIV, die im Nordwesten von

Tansania leben. Die Teilnehmer werden 24 Stunden lang ambulanter Herzüberwachung

unterzogen. Dann werden die erfassten Daten an die Cloud gesendet und unter

Verwendung von hochmodernen Algorithmen, die von Cardiomatics bereitgestellt

werden, auf Herzrhythmusstörungen untersucht, einschließlich supraventrikulärer

und ventrikulärer Arrhythmie sowie HRV-Parameter.





Einsatz modernster Algorithmen für das Screening von HIV-Patienten Cardiomatics(https://cardiomatics.com/) ist eine zertifizierte Online-SaaS-Plattform, dievon Experten mit Erfahrung in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz undmaschinellem Lernen entwickelt wurde. Die Wirksamkeit der Algorithmen vonCardiomatics wurde von hochrangigen Kardiologen in verschiedenen klinischenStudien in ganz Europa validiert, unter anderem an der Universität Basel, derUniversität Kopenhagen und der Warschauer Medizinischen Universität. Diehochmoderne Software wird von Hunderten von Kardiologen und Praktikern aus über15 Ländern weltweit verwendet, darunter aus Deutschland, der Schweiz und demVereinigten Königreich. Benutzerfreundliche Software, die auf Algorithmenbasiert, die Übungsläufe an Milliarden von Herzschlägen echter Patientendurchlaufen haben, ermöglicht eine schnelle und genaue Erkennung und Analysevieler Komponenten des EKG-Signals, was Ärzten Zeit spart und ihre täglicheArbeitsbelastung reduziert. In jüngster Zeit haben fortgeschritteneCardiomatics-Algorithmen auch die Arbeit von Wissenschaftlern der Weill CornellMedicine in New York erleichtert."Wir waren hocherfreut, mit Cardiomatics bei unserer laufenden Forschung inTansania zusammenzuarbeiten. Cardiomatics bot uns zeitnahe Informationen undKundenservice sowie die Möglichkeit, anpassbare Berichte aus den Daten zuerstellen, die wir erfassen. Seine Online-Oberfläche ist äußerstbenutzerfreundlich und funktioniert nahtlos mit den Actiheart-Geräten vonCamNtech, die wir für die Datensammlung verwenden ", sagte Dr. med. Cody