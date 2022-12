Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte, China

werde die Zusammenarbeit mit den arabischen Staaten im Rahmen der Neuen

Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI), der Globalen

Entwicklungsinitiative (GDI) und der Globalen Sicherheitsinitiative (GSI) weiter

ausbauen.



Diese Äußerungen machte er bei seinen Treffen mit den Staats- und

Regierungschefs der arabischen Staaten im Vorfeld des ersten Gipfeltreffens

zwischen China und den arabischen Staaten sowie des Gipfeltreffens zwischen

China und dem Golfkooperationsrat, die beide am Freitag in der saudischen

Hauptstadt Riad begannen.





In seinen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der arabischen Länderhat Xi immer wieder die entscheidende Bedeutung von Souveränität undterritorialer Integrität, wirtschaftlicher Entwicklung und internationalerZusammenarbeit betont.Nationale SouveränitätPräsident Xi stellte die GSI in einer Grundsatzrede bei der Eröffnungszeremonieder Jahreskonferenz 2022 des Boao Forum for Asia vor. Xi sprach sich für sechsGrundsätze aus, darunter, dass die Länder die Souveränität und territorialeIntegrität der anderen respektieren, die Nichteinmischung in innereAngelegenheiten aufrechterhalten, die Mentalität des Kalten Krieges ablehnen undsich dem Unilateralismus widersetzen sollten, damit die Länder gemeinsam dieSicherheit für alle in der Welt fördern können.Bei seinen Treffen mit mehr als zehn politischen Führern arabischer Staaten,darunter Palästina, Ägypten, Sudan, Kuwait, Tunesien und Irak, sagte Xi, Chinabetrachte die arabischen Staaten als wichtige Kräfte in der multipolaren Weltund messe der Entwicklung strategischer Partnerschaften mit ihnen großeBedeutung bei.Die derzeitige internationale und regionale Situation unterliege tiefgreifendenund komplexen Veränderungen, und China unterstütze alle arabischen Staatennachdrücklich bei der Wahrung ihrer nationalen Souveränität, Sicherheit undStabilität und unterstütze die arabische Welt dabei, die Entwicklungswege zubeschreiten, die ihren nationalen Bedingungen entsprechen. China lehne auch dieEinmischung von außen in die inneren Angelegenheiten der arabischen Staatenentschieden ab, sagte Xi.Xi sagte, dass China unabhängig von den Veränderungen der internationalen undregionalen Lage die gerechte Sache des palästinensischen Volkes zurWiederherstellung der legitimen Rechte und Interessen seiner Nation stetsentschieden unterstützt. Die internationale Gemeinschaft sollte derpalästinensischen Frage auf der internationalen Agenda Priorität einräumen, ander Zwei-Staaten-Lösung und dem Grundsatz "Land für Frieden" festhalten und die