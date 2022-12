FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag in einem ruhigen Handel etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0569 US-Dollar. Dies ist gut ein halber Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0562 (Freitag: 1,0559) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9468 (0,9471) Euro.

Zum Wochenstart wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Wachstumszahlen aus Großbritannien vom Morgen zeigten am Devisenmarkt keine entscheidenden Auswirkungen. Die britische Wirtschaft ist im Oktober nach einem schwachen September wieder gewachsen. Dazu trug vor allem der Dienstleistungssektor bei, während die Industrie stagnierte.