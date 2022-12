Glasspezialist Schott mit Wasserstofftests in Glasproduktion zufrieden

MAINZ (dpa-AFX) - Der Mainzer Glasspezialist Schott ist mit den Tests zum Einsatz von Wasserstoff in der energieintensiven Glasherstellung zufrieden. Die für das Schmelzen notwendigen hohen Temperaturen würden erreicht, teilte das Unternehmen am Montag mit. Nun seien Experten dabei, die Qualität der in dem Test geschmolzenen Gläser unter die Lupe zu nehmen.

Schott hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das ist allerdings nicht einfach, weil bei der Herstellung von Spezialglas etwa für Handyschutzhüllen oder Mikrochips Temperaturen bis zu 1700 Grad gebraucht werden. Erreicht werden diese noch zum großen Teil mit Hilfe von Erdgas. Künftig soll laut Schott verstärkt mit grünem Strom und grünem Wasserstoff, also mit erneuerbaren Energien produziertem Wasserstoff, gearbeitet werden.