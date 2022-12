Converge Technology Solutions Corp. kündigt an, dass Houlihan Lokey Capital, Inc. und Canaccord Genuity Corp. als unterstützende Finanzberater eingesetzt wurden

Toronto und Gatineau, Qc (ots/PRNewswire) - Converge Technology Solutions Corp.

(" Converge " oder "das Unternehmen ") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut

sich bekannt zu geben, dass der am 22. November 2022 bekannt gegebene

Sonderausschuss (der " Sonderausschuss ") des Vorstands die Unternehmen

Canaccord Genuity Corp. und Houlihan Lokey Capital, Inc. als unterstützende

Finanzberater beauftragt hat, um dem Unternehmen bei der Prüfung und Bewertung

möglicher strategischer Alternativen zur Seite zu stehen.



Darüber hinaus hat das Unternehmen die LodeRock Advisors Inc. beauftragt, es bei

den Investor-Relations zu unterstützen und die Kommunikation mit Investoren und

Marktanalysten zu verwalten.