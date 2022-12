GOLDMAN SACHS stuft MCDONALDS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für McDonald's von 279 auf 289 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Gastronomie dürfte 2023 die Nachhaltigkeit der Konsumausgaben wegen des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes im Fokus stehen, schrieb Analyst Jared Garber in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf börsennotierte US-Restaurants. Die Aktie der Schnellrestaurant-Kette zählt Garber zu seinen wichtigsten "Buy"-Empfehlungen. Er aktualisierte für McDonald's seine Wechselkursschätzungen und rechnet auch mit stärkeren Umsätzen auf gleicher Fläche als zuvor. Entsprechend hob er auch seine Ergebnissschätzungen (Ebitda) bis 2024 an./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 00:04 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 273,9USD gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jared Garber

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 289

Kursziel alt: 279

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m